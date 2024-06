En direct

19:50 - Les électeurs de l'ancienne Nupes très suivis L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Germain-du-Puy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,86% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 13,29% à Saint-Germain-du-Puy pour les élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 13 points à Saint-Germain-du-Puy Que peut-on retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 31% voire plus à Saint-Germain-du-Puy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,7% pour la liste Bardella à Saint-Germain-du-Puy au début du mois Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 35,7% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Saint-Germain-du-Puy, contre Valérie Hayer à 13,6% et Raphaël Glucksmann à 13,29%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi pas moins de 685 votants de Saint-Germain-du-Puy.

14:32 - 28,5% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Saint-Germain-du-Puy Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,34% contre 28,5% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, avec seulement 20,1% et 6,28% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,76% contre 57,24%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Germain-du-Puy Les législatives 2022 à Saint-Germain-du-Puy ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 23% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Cher, alors que les candidats Nupes réuniront 33,86% des voix. Au second tour, c'est encore Alex Charpentier qui va remporter le plus de votes, avec 53,03% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux de Saint-Germain-du-Puy : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Saint-Germain-du-Puy, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 2 469 logements pour 4 924 habitants, la densité de la commune est de 234 hab/km². L'existence de 295 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,97% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 36,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 213 €/an, la commune ambitionne un avenir prospère. En conclusion, Saint-Germain-du-Puy incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Germain-du-Puy pour les législatives L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera indéniablement la participation à Saint-Germain-du-Puy. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,21% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une participation de 73,72% au second tour, soit 2 738 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 50,61% au premier tour. Au second tour, 48,59% des citoyens ont exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur le moral des ménages sont de nature à pousser les habitants de Saint-Germain-du-Puy à s'intéresser plus fortement à l'élection.