Résultat des législatives à Saint-Gildas-de-Rhuys : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - À Saint-Gildas-de-Rhuys, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Gildas-de-Rhuys lors du premier tour de la présidentielle avec 37,69%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 16,74%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 11,2% et 9,8% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,3% contre 68,7%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives 2022 à Saint-Gildas-de-Rhuys ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,31% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Morbihan, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 37,67% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Saint-Gildas-de-Rhuys : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Gildas-de-Rhuys comme partout. Dotée de 3 750 logements pour 1 565 habitants, la densité de la commune est de 110 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 164 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 390 foyers fiscaux. Dans la ville, 13% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,26% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 55,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 77,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1087,16 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Saint-Gildas-de-Rhuys manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Saint-Gildas-de-Rhuys : les chiffres clés À Saint-Gildas-de-Rhuys, l'un des facteurs essentiels des législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 62,03% au premier tour. Au deuxième tour, 63,16% des citoyens se sont déplacés. En comparaison, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 2 090 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,54% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 81,79% au deuxième tour, soit 1 711 personnes.