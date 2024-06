En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas convoité Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,73% des bulletins dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 9,45% à Saint-Hilaire-de-Brethmas le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 6,68% de Manon Aubry (LFI), les 2,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,39% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total de 20% cette fois.

18:42 - 13 points grappillés en 5 ans par le RN à Saint-Hilaire-de-Brethmas Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 13 points à Saint-Hilaire-de-Brethmas entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 39% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Saint-Hilaire-de-Brethmas au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le résultat de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Hilaire-de-Brethmas, avec 46,92%, soit 983 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 11,5% et Raphaël Glucksmann à 9,45%.

14:32 - Saint-Hilaire-de-Brethmas avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Saint-Hilaire-de-Brethmas lors de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,7% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 21,23% et 16,87% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 10,56% des suffrages. Au 2e tour, Marine Le Pen écrasait aussi Emmanuel Macron avec 57,4%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Hilaire-de-Brethmas ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Hilaire-de-Brethmas lors des législatives 2022. C'est en effet Pierre Meurin qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 31,64% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,44%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,56%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Hilaire-de-Brethmas aux élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Hilaire-de-Brethmas révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,72% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Avec 41,68% de population active et une densité de population de 300 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,1%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 753 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,75%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,76%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Hilaire-de-Brethmas mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,49% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives commencent à Saint-Hilaire-de-Brethmas : l'abstention en question À Saint-Hilaire-de-Brethmas, le taux de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs principaux des législatives. Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,91% au sein de la commune, contre une participation de 74,86% au deuxième tour, ce qui représentait 2 987 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,86% au premier tour et seulement 45,66% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Hilaire-de-Brethmas ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages cumulée avec les incertitudes liées au conflit militaire israélo-palestinien, sont notamment susceptibles d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Hilaire-de-Brethmas.