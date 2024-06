En direct

19:47 - Qui vont désigner les supporters de la gauche à Saint-Jacut-les-Pins ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Saint-Jacut-les-Pins, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,86% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 10,06% à Saint-Jacut-les-Pins début juin. Mais ce sont 23% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (6,2%), de l'EELV Marie Toussaint (5,92%) ou encore de Léon Deffontaine (2,34%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 13 points à Saint-Jacut-les-Pins Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Saint-Jacut-les-Pins le 9 juin dernier Le résultat des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus logique au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, terminait en tête des élections du Parlement européen à Saint-Jacut-les-Pins. Ladite liste a cumulé 34,16% des voix, contre Valérie Hayer à 20,52% et Raphaël Glucksmann à 10,06%.

14:32 - 32,7% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Jacut-les-Pins C'est sans doute l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,33% contre 32,7% pour Emmanuel Macron. Saint-Jacut-les-Pins n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,54% et 4,89% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 43,03% contre 56,97%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Jacut-les-Pins Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Jacut-les-Pins en 2022, lors des élections des députés, avec 15,79% au premier tour, contre 30,85% pour Paul Molac (Régionaliste), Saint-Jacut-les-Pins votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Saint-Jacut-les-Pins : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Saint-Jacut-les-Pins, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 734 habitants répartis dans 868 logements, cette commune présente une densité de 76 hab par km². Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 464 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,27%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 41,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 823,78 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Jacut-les-Pins démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de la France.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Jacut-les-Pins L'un des critères déterminants de ces législatives sera indéniablement le niveau de participation à Saint-Jacut-les-Pins (56220). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,67% au premier tour. Au deuxième tour, 48,34% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,73% au sein de la ville. La participation était de 79,94% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 028 personnes.