L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,5% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,91% à Saint-Jean-Brévelay. Mais ce sont 19% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,79%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,37%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,41%).

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - 31,48% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Jean-Brévelay

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du RN glanait 31,48% au 1er tour contre 30,03% pour Emmanuel Macron et 15,59% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,33% des voix pour sa part. Avec 48,64%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,36%.