En direct

19:41 - À Saint-Julien-de-Peyrolas, que vont trancher les supporters de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Julien-de-Peyrolas, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,86% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 10,46% à Saint-Julien-de-Peyrolas début juin. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN à Saint-Julien-de-Peyrolas Alors que tirer de cette avalanche de chiffres ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 42% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Saint-Julien-de-Peyrolas le 9 juin ? Le résultat des élections il y a quelques jours est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Julien-de-Peyrolas. Le mouvement a convaincu 46,43% des votes, soit 293 voix, contre Raphaël Glucksmann à 10,46% et Valérie Hayer à 9,19%.

14:32 - 35,93% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Saint-Julien-de-Peyrolas Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Saint-Julien-de-Peyrolas à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 35,93% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 17,05% et 16,2% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 11,08% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle finissait aussi première au deuxième tour avec 61,5%.

12:32 - Quel score à Saint-Julien-de-Peyrolas pour le Rassemblement national aux législatives ? Revenir sur le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Saint-Julien-de-Peyrolas il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Pierre Meurin qui se plaçait en tête au premier tour avec 34,97% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 57,70%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,30%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Julien-de-Peyrolas aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Saint-Julien-de-Peyrolas comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 796 logements pour 1 470 habitants, la densité de la commune est de 108 habitants par km². Avec 81 entreprises, Saint-Julien-de-Peyrolas est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 36,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,41% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 127,11 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, Saint-Julien-de-Peyrolas incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Julien-de-Peyrolas À Saint-Julien-de-Peyrolas (30760), l'une des clés de ces élections législatives sera sans aucun doute l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,72% au premier tour. Au second tour, 53,36% des citoyens ne se sont pas déplacés. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,8% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 21,72% au second tour.