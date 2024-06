En direct

19:49 - À Saint-Julien-les-Rosiers, qui va récupérer les 31,17% de l'ancienne Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Nouveau Front populaire ? La liste Glucksmann avait atteint 9,93% à Saint-Julien-les-Rosiers le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 27% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Julien-les-Rosiers, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 31,17% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Saint-Julien-les-Rosiers Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine à près de 40% voire plus à Saint-Julien-les-Rosiers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Saint-Julien-les-Rosiers Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Julien-les-Rosiers, à 45,64%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 9,93% et Léon Deffontaines à 8,78%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Julien-les-Rosiers lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de l'ancien Front national prenait les devants avec 34,09% au 1er round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,97% et 17,46% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 8,11% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 57,91%, devant Emmanuel Macron à 42,09%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Les législatives 2022 avaient abouti à un bon départ pour le RN à Saint-Julien-les-Rosiers. On retrouvait en effet Pierre Meurin au sommet au premier tour, avec 32,91% dans la cité, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 52,18%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,82%.

11:02 - Saint-Julien-les-Rosiers : démographie et socio-économie impactent les législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Julien-les-Rosiers montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,21%. De plus, le taux de familles propriétaires (77,98%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,76%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 359 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,75%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,43%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Julien-les-Rosiers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,05% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Participation à Saint-Julien-les-Rosiers : quelles perspectives pour les élections législatives ? L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Pendant les dernières élections européennes, sur les 2 857 inscrits sur les listes électorales à Saint-Julien-les-Rosiers, 56,39% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 54,81% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 48,4% au premier tour. Au deuxième tour, 49,5% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Julien-les-Rosiers ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives.