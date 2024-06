Résultat des législatives à Saint-Léger-en-Yvelines : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le 9 juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Saint-Léger-en-Yvelines Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saint-Léger-en-Yvelines, avec 22,48%, soit 176 voix dans la ville. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 16,09% et Raphaël Glucksmann à 15,07%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Léger-en-Yvelines lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Léger-en-Yvelines lors du premier tour de la présidentielle avec 32,38%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 15,3%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,19% et 10,76% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 32,98% contre 67,02%.

12:32 - Quel score à Saint-Léger-en-Yvelines pour la majorité au premier tour ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très commenté. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Saint-Léger-en-Yvelines, comptant 11,45%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,73% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Saint-Léger-en-Yvelines : élections législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Léger-en-Yvelines, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 29,63% de cadres pour 1 412 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 182 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,18% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 24,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 272,71 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Léger-en-Yvelines, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Saint-Léger-en-Yvelines : retour sur la participation aux dernières élections législatives Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Début juin, durant les européennes, parmi les 1 232 inscrits sur les listes électorales à Saint-Léger-en-Yvelines, 64,12% étaient allés voter. Le taux de participation était de 61,31% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,51% au premier tour. Au deuxième tour, 53,85% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,47% dans la ville. La participation était de 83,43% au premier tour, ce qui représentait 967 personnes.