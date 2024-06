La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,34% à Saint-Martin-d'Auxigny. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 21% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saint-Martin-d'Auxigny, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 22,9% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Martin-d'Auxigny lors du premier tour de la présidentielle avec 29,43%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,1%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,71% et 6% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,86% contre 56,14%.

11:02 - Élections à Saint-Martin-d'Auxigny : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Saint-Martin-d'Auxigny comme dans toute la France. Avec ses 2 505 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 407 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,51% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 43,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 256 € par an, la commune aspire à un avenir prospère. À Saint-Martin-d'Auxigny, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.