19:43 - Un potentiel de 14% à 18% pour le Front populaire à Saint-Martin-d'Oney La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en attirer une portion. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,28% à Saint-Martin-d'Oney. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (2,4%), Marie Toussaint (3,33%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,77%) le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 14,79% des bulletins dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,6% pour Yannick Jadot, 3,67% pour Fabien Roussel et 2,01% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Saint-Martin-d'Oney en 5 ans Que peut-on tirer de cet ensemble de statistiques ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 10 points à Saint-Martin-d'Oney entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 31% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Saint-Martin-d'Oney Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme logique au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Saint-Martin-d'Oney. L'extrême droite a attiré 38,63% des suffrages, soit 209 voix, face à Valérie Hayer à 13,86% et Raphaël Glucksmann à 11,28%.

14:32 - Saint-Martin-d'Oney avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,64% contre 29,94% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,54% et 9,7% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 47,37% contre 52,63%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? La part des électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Martin-d'Oney, le RN finissait à la deuxième place, 23,6% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 38,01% pour Geneviève Darrieussecq (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 63,82%. Geneviève Darrieussecq remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Martin-d'Oney : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Saint-Martin-d'Oney, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,08% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 46,88% de population active et une densité de population de 40 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 547 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,96%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (11,48%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Martin-d'Oney mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,37% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux de participation lors des élections législatives à Saint-Martin-d'Oney : quels enseignements ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 025 inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin-d'Oney, 56,1% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 52,75% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,7% au premier tour et seulement 49,72% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Martin-d'Oney cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour.