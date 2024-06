En direct

19:49 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du vote Nupes à Saint-Martin-du-Tertre ? La Nupes ayant explosé en vol, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Saint-Martin-du-Tertre, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,32% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 10,54% à Saint-Martin-du-Tertre. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 27% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (11,64%), de l'EELV Marie Toussaint (4,04%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,82%).

18:42 - La progression inédite du RN à Saint-Martin-du-Tertre en 5 ans Que déduire des résultats des dernières élections ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 35,17% à Saint-Martin-du-Tertre au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. Dans le détail, 287 électeurs de Saint-Martin-du-Tertre se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 35,17% des voix contre Manon Aubry à 11,64% et Valérie Hayer à 10,91%.

14:32 - 26,34% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Martin-du-Tertre C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Saint-Martin-du-Tertre pendant la dernière élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 26,34% des suffrages au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 24,55% et 22,38% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,55% des suffrages pour sa part. Avec 47,3%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,7%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Saint-Martin-du-Tertre ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Avec 22,43% à Saint-Martin-du-Tertre, le Rassemblement national était distancé par les 29,32% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sylvie Geoffroy-Martin (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saint-Martin-du-Tertre et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Martin-du-Tertre, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 663 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 128 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 140 résidents étrangers, représentant 5,27% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 30,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 798,22 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Martin-du-Tertre, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Saint-Martin-du-Tertre Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Début juin, lors des élections européennes, 1 850 personnes aptes à voter à Saint-Martin-du-Tertre avaient pris part à l'élection (soit 45,24%). Le taux de participation était de 43,99% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 41,33% au premier tour et seulement 38,93% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017.