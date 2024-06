Résultat des législatives à Saint-Maurice-sur-Moselle : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Marine Le Pen s'est illustrée à Saint-Maurice-sur-Moselle au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 37,66% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,87% et 13,25% des voix. Saint-Maurice-sur-Moselle n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,92% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,84%, devant Emmanuel Macron à 37,16%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Maurice-sur-Moselle

Devant le bureau de vote de Saint-Maurice-sur-Moselle, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 1 002 logements pour 1 369 habitants, la densité de la ville est de 37 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 116 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 843 foyers fiscaux. Dans le village, 25% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 36,3% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 48,4% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 34,32% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1096,04 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Saint-Maurice-sur-Moselle incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.