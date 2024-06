En direct

19:50 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 14% et 18% à Saint-Mihiel à l'issue de ce premier tour Une autre question qui enveloppe ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,61% à Saint-Mihiel. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (4,41%), de l'EELV Marie Toussaint (2,54%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,91%). Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,72% des voix dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Saint-Mihiel Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. On peut donc imaginer que le RN soit à environ 40% ou plus à Saint-Mihiel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Saint-Mihiel le 9 juin dernier ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe maintenant. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les européennes 2024 à Saint-Mihiel, avec 41,5% des bulletins valides (442 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 15,21%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,61%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Saint-Mihiel lors de l'élection présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé très fort à Saint-Mihiel lors de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,87% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,81% et 15,45% des voix. Saint-Mihiel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 8,71% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 52,6%, devant Emmanuel Macron à 47,4%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Mihiel Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections législatives. Aux législatives en 2022 à Saint-Mihiel, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 27,6% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 35,23% pour Bertrand Pancher (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (61,11%). Bertrand Pancher remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Saint-Mihiel Quel portrait faire de Saint-Mihiel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 3 924 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 209 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (60,65%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 228 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,28%, Saint-Mihiel se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2204,85 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,71%, annonçant une situation économique mitigée. À Saint-Mihiel, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Saint-Mihiel Au cours des élections antérieures, les 3 960 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, sur les 2 273 personnes en âge de voter à Saint-Mihiel, 52,0% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,44% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,32% au premier tour. Au deuxième tour, 56,39% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Mihiel pour les législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, 28,52% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 30,92% au premier tour.