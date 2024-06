Résultat des législatives à Saint-Omer : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Saint-Omer, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Omer, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,86% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,38% à Saint-Omer. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 7,26% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,87% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 24% cette fois.

18:42 - À Saint-Omer, le RN peut inverser le résultat de 2022 Alors que conclure de cette masse de chiffres ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait se situer pas loin des 20% à Saint-Omer. Une estimation qui paraît logique compte tenu des points également arrachés par le mouvement sur place en 5 ans, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Saint-Omer il y a trois semaines Le verdict qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Omer, à 31,13%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 19,3% et Raphaël Glucksmann à 12,38%.

14:32 - 31,18% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Omer La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Saint-Omer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,09%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 31,18% des suffrages. Saint-Omer n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,96% et 5,56% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 44,59% contre 55,41%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Saint-Omer Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Saint-Omer il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 15% au premier tour, contre 28,36% pour Benoît Potterie (LREM), Saint-Omer votant pour la 8ème circonscription du Pas-de-Calais. Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant cette fois le binôme Divers gauche l'emporter.

11:02 - Saint-Omer : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des élections législatives, Saint-Omer foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 661 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 163 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (58,81%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 545 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 296 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,79%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Saint-Omer, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Omer : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Saint-Omer ? Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,78% au premier tour. Au second tour, 55,46% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 30,62% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 29,89% au second tour.