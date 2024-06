Résultat des législatives à Saint-Ouen-l'Aumône : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier du score de la Nupes à Saint-Ouen-l'Aumône ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,64% à Saint-Ouen-l'Aumône pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 46% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (29,19%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,1%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,38%). Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Ouen-l'Aumône, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 35,53% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - Jusqu'où ira le RN à Saint-Ouen-l'Aumône lors des législatives ? Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais des tendances apparaissent… Les sondeurs imaginent un parti de Jordan Bardella à 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de son résultat de 2022. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 31% à Saint-Ouen-l'Aumône, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:31 - Bardella défait à Saint-Ouen-l'Aumône lors des européennes Regarder quelques jours en arrière apparaît plus que jamais comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Même s'il y a des exceptions... Le RN n'a pas réussi à convaincre il y a quelques semaine en effet, à Saint-Ouen-l'Aumône, la liste de Jordan Bardella attirant 23,63% aux élections européennes. La liste de Manon Aubry finissait en première place avec 29,19%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Saint-Ouen-l'Aumône au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 38,88% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 24,41%. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 17,28% des suffrages. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,81% contre 67,19%.

12:32 - À Saint-Ouen-l'Aumône, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, grappillant 16,59% des suffrages sur place, contre 35,53% pour Sylvie Geoffroy-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second round, c'est encore Sylvie Geoffroy-Martin qui va remporter le plus de votes, avec 58,21% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Saint-Ouen-l'Aumône : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Saint-Ouen-l'Aumône peuvent-ils peser sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 11,5% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 2006 habitants/km² et 49,43% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 217 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,94% et d'une population immigrée de 22,42% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Saint-Ouen-l'Aumône mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,95% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Participation à Saint-Ouen-l'Aumône : que retenir des précédentes élections ? À Saint-Ouen-l'Aumône (95310), l'abstention sera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,87% au premier tour. Au deuxième tour, 39,9% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Saint-Ouen-l'Aumône cette année ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,75% dans la commune. Le taux de participation était de 64,52% au second tour, c'est-à-dire 8 407 personnes.