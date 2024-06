En direct

19:51 - À Saint-Pierre-en-Auge, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en attirer une partie. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,4% à Saint-Pierre-en-Auge pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,85% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,49% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 18% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,05% des votes dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Saint-Pierre-en-Auge Difficile de trouver un sens à tous ces chiffres. Mais des éléments apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine pas loin des 40% ou plus à Saint-Pierre-en-Auge ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Saint-Pierre-en-Auge il y a trois semaines Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ces législatives 2024. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Saint-Pierre-en-Auge. L'extrême droite a séduit 41,02% des voix, soit 1073 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 16,48% et Raphaël Glucksmann à 9,4%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Saint-Pierre-en-Auge au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait marqué des points à Saint-Pierre-en-Auge à l'issue de la dernière élection présidentielle avec un score de 34,91% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,26% et 14,31% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,68% des voix pour sa part. La candidate du RN l'avait aussi emporté au second tour avec 52,4%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Les législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Saint-Pierre-en-Auge. On retrouvait en effet Martine Vilmet devant ses concurrents au premier tour, avec 27,89% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Calvados. Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,79%.

11:02 - Saint-Pierre-en-Auge : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A la mi-journée des élections législatives, Saint-Pierre-en-Auge foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 7 288 habitants répartis dans 4 080 logements, cette ville présente une densité de 809 hab/km². Ses 430 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,53%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 31,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 765,13 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Pierre-en-Auge, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Saint-Pierre-en-Auge : facteurs et implications L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des élections européennes de début juin, 53,04% des personnes en capacité de voter à Saint-Pierre-en-Auge avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,38% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,43% au premier tour. Au second tour, 57,57% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Pierre-en-Auge ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 30,69% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 28,35% au second tour.