En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Une autre source de doute qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Privat-des-Vieux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,43% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 2,7% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 10,82% à Saint-Privat-des-Vieux. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Saint-Privat-des-Vieux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Saint-Privat-des-Vieux entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 35% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Saint-Privat-des-Vieux Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Privat-des-Vieux, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a pris une longueur d'avance, récoltant 45,6% des votes face à Valérie Hayer à 11,85% et Raphaël Glucksmann à 10,82%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Saint-Privat-des-Vieux lors de la dernière présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité de Saint-Privat-des-Vieux avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste prenait les devants avec 31,98% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,13% et 17,42% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 8,57% des suffrages. Pour le 2e tour, c'est également Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 54,37%, devant Emmanuel Macron à 45,63%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent apporte des indices précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Aux législatives en 2022 à Saint-Privat-des-Vieux, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 27,31% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 32,74% pour Philippe Ribot (LREM) au premier tour. Au second, il obtenait pourtant 61,8% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (38,20%). C'est ainsi Pierre Meurin chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Élections législatives à Saint-Privat-des-Vieux : impact de la démographie et de l'économie locale À Saint-Privat-des-Vieux, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans l'agglomération, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,38% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,94%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 232 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,79%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,53%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Privat-des-Vieux mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,09% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Saint-Privat-des-Vieux ? L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Saint-Privat-des-Vieux. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,19% au premier tour et seulement 49,42% au second tour. En proportion, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,35% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,43% au second tour, soit 3 284 personnes.