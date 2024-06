Résultat des législatives à Saint-Rémy-l'Honoré : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un 26,85% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Saint-Rémy-l'Honoré le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 26,85% des votes sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Saint-Rémy-l'Honoré, devant Valérie Hayer à 21,1% et François-Xavier Bellamy à 12,02%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec 210 électeurs de Saint-Rémy-l'Honoré.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Saint-Rémy-l'Honoré lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,17% contre 33,56% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,27% et 12,39% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 39,78% contre 60,22%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Saint-Rémy-l'Honoré en 2022, lors des élections des députés, avec 15,3% au premier tour, contre 34,28% pour Aurore Bergé (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Rémy-l'Honoré votant pour la 10ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (75,87% contre 24,13% pour le RN). Aurore Bergé conservait donc son avance sur place.

11:02 - Saint-Rémy-l'Honoré : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Saint-Rémy-l'Honoré, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,84%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (84,97%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 39,1%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (9,6%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,06%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (50,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Rémy-l'Honoré, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Rémy-l'Honoré pour les législatives Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Rémy-l'Honoré (78690), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,54% au premier tour. Au deuxième tour, 50,85% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 78,74% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,81% au premier tour, ce qui représentait 1 039 personnes. Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?