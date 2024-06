En direct

19:38 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Saint-Satur ? L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Saint-Satur, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,46% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,65% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,31% pour Yannick Jadot, 2,91% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 11,04% à Saint-Satur le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 18% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (2,21%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,26%) et enfin de Léon Deffontaine (1,26%).

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Saint-Satur en 5 ans Difficile de résumer clairement cette avalanche de données. Mais des pistes se distinguent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à environ 30% voire plus à Saint-Satur ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,27% pour le RN à Saint-Satur le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen à Saint-Satur. Le mouvement a cumulé 42,27% des suffrages, face à Valérie Hayer à 17,35% et Raphaël Glucksmann à 11,04%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Saint-Satur ? C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Saint-Satur avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,88%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 29,85% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,65% et 9,1% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 49,87% contre 50,13%.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel au premier tour à Saint-Satur ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection législative. Aux législatives en 2022 à Saint-Satur, le RN terminait à la deuxième place, 26,7% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 36,02% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 56,95%. François Cormier Bouligeon s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Saint-Satur : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Saint-Satur, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Le taux de chômage à 10,02% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 185 habitants par km² et 40,72% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (60,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 566 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,8%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (12,64%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Satur mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,7% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Satur pour les élections législatives L'une des clés des législatives 2024 sera incontestablement la participation à Saint-Satur (18300). La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des familles seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Satur. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 74,23% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,03% au premier tour, c'est-à-dire 841 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,00% au premier tour. Au second tour, 47,97% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Satur ? Quel député succédera à François Cormier Bouligeon dans la 1ère circonscription du Cher ?