En direct

19:37 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Saint-Saturnin fait envie L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se diriger vers le Front populaire ? La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Saint-Saturnin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,27% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,33% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 15,88% à Saint-Saturnin pour le tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 3,57% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,76% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 25% cette fois.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Saint-Saturnin Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Saint-Saturnin entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Saint-Saturnin il y a trois semaines Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 213 votants de Saint-Saturnin se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré 34,52% des voix devant Raphaël Glucksmann à 15,88% et Valérie Hayer à 13,78%.

14:32 - 31,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Saint-Saturnin La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Saturnin lors du premier tour de la présidentielle avec 31,44%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,84%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,39% et 7,49% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,97% contre 60,03%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très observé. Aux législatives en 2022 à Saint-Saturnin, le RN finissait à la deuxième place, 21,09% des votants ayant choisi son binôme, contre 31,09% pour Sylvie Mocoeur (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,95%). Sylvie Mocoeur conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Saturnin Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Saint-Saturnin comme dans toute la France. Dotée de 603 logements pour 1 281 habitants, la densité de la ville est de 96 hab/km². Avec 69 entreprises, Saint-Saturnin se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (89,88%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 43,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 198,75 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, Saint-Saturnin incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Saturnin Au fil des dernières années, les 1 314 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, sur les 1 105 personnes en âge de voter à Saint-Saturnin, 57,83% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 55,02% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,37% au premier tour. Au deuxième tour, 47,18% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives.