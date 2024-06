En direct

19:37 - À Saint-Sylvain, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Sylvain, le binôme Nupes avait en effet glané 26,54% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment atteint 10,86% à Saint-Sylvain pour les élections continentales. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Saint-Sylvain Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à près de 31% ou plus à Saint-Sylvain ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Saint-Sylvain le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Sylvain, à 37,83%, soit 216 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 19,44% et Raphaël Glucksmann à 10,86%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Saint-Sylvain au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Sylvain lors du premier tour de la présidentielle avec 29,86%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,51%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,96% et 4,21% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 47,1% contre 52,9%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Sylvain ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur localement pour ces élections des députés. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Saint-Sylvain, obtenant 23,65% des votes sur place, contre 26,54% pour Didier Canu (LFI-PS-PC-EELV). Saint-Sylvain se tournera en revanche vers Jérémie Patrier-Leitus (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 54,44%.

11:02 - Démographie et politique à Saint-Sylvain, un lien étroit Dans la commune de Saint-Sylvain, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,59% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 105 hab par km² et 49,32% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 527 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,06%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,35% à Saint-Sylvain, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Participation à Saint-Sylvain : les leçons des précédentes élections Au fil des dernières années, les 1 464 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 1 091 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Sylvain avaient participé à l'élection (soit 53,8%), contre une participation de 56,75% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,62% au premier tour. Au second tour, 44,52% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,87% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 77,2% au premier tour, c'est-à-dire 833 personnes.