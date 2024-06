Résultat des législatives à Saint-Vaast-lès-Mello : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national arrivait en première position à Saint-Vaast-lès-Mello en 2022 lors des législatives. C'est en effet Alexandre Sabatou qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 39,94% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Oise. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 66,10%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,90%.

11:02 - Analyse socio-économique de Saint-Vaast-lès-Mello : perspectives électorales

Quel portrait faire de Saint-Vaast-lès-Mello, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 033 habitants répartis dans 459 logements, ce village présente une densité de 141 hab/km². Avec 41 entreprises, Saint-Vaast-lès-Mello offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,19%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 26,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,84% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1679,43 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Vaast-lès-Mello, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.