Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à environ 40% voire plus à Sainte-Eulalie-en-Born ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Les données démographiques de Sainte-Eulalie-en-Born révèlent les tendances électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Sainte-Eulalie-en-Born façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 12,86% et une densité de population de 17 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (33,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 608 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,53%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (15,52%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,63%, comme à Sainte-Eulalie-en-Born, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.