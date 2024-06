En direct

19:38 - Que vont décider les supporters de la Nupes disparue à Sainte-Solange ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,12% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 4,19% pour Fabien Roussel et 2,02% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment cumulé 11,23% à Sainte-Solange pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,51%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,91%) et enfin de Léon Deffontaine (2,75%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 19% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Sainte-Solange Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 40% voire plus à Sainte-Solange ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Sainte-Solange au début du mois ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. C'est en effet la liste présentée par Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Sainte-Solange, avec 44,7% des voix devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 13,98%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 11,23%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Sainte-Solange L'élection du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour estimer une préférence politique locale. L'élection à la présidence de la République avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 à Sainte-Solange. La leader du Rassemblement national glanait 30,64% au 1er round contre 26,3% pour Emmanuel Macron et 15,46% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,64% des suffrages pour sa part. Avec 47,39%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,61%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Aux législatives en 2022 à Sainte-Solange, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 28,07% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 30,48% pour François Cormier Bouligeon (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 53,65%. François Cormier Bouligeon remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Sainte-Solange aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de Sainte-Solange déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,34% et une densité de population de 36 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 466 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,07%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,19%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Solange mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,53% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Sainte-Solange : la participation en question Au cours des dernières années, les 1 136 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les précédentes élections européennes, 43,72% des personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Solange avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,59% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,02% au premier tour et seulement 53,67% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Sainte-Solange pour les législatives ? Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record.