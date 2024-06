Résultat des législatives à Saintes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les électeurs de l'ancienne Nupes très suivis La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La réserve de voix semble conséquente à Saintes. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Saintes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,73% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 18,98% à Saintes le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 34% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Saintes Alors que retenir de cette combinaison de données ? Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à environ 20% à Saintes ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,37% dans la moyenne nationale pour Bardella à Saintes le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saintes, à 26,37%, soit 2533 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 18,98% et Valérie Hayer à 16,44%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Saintes lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen n'avait pas été servie à Saintes au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 19,18% contre 29,23% pour Emmanuel Macron et 24,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour laissera sur le carreau la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 63,29% contre 36,71% pour Le Pen.

12:32 - Gérald Dahan (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Saintes Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Saintes, grappillant 14,74% des voix sur place, contre 26,73% pour Gérald Dahan (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! (60,14% contre 39,86% pour le RN). C'est en revanche Jean-Philippe Ardouin (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Saintes : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Saintes sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 16,68% et une densité de population de 555 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (70,21%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 9 271 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,01%) et le nombre de résidences HLM (16,89% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Saintes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,09% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saintes : les législatives débutent À Saintes (17100), la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 19 103 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 70,55% étaient allés voter. Le taux de participation était de 73,6% au premier tour, c'est-à-dire 14 060 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,42% au premier tour. Au deuxième tour, 44,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles est notamment susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saintes.