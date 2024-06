En direct

19:50 - À Salindres, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 convoité La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est électoralement incertain. La liste Glucksmann avait terminé à 8,69% à Salindres début juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 21% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,62% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 11 points à Salindres Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à environ 50% ou plus à Salindres ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 53,02% pour le Rassemblement national à Salindres le 9 juin dernier Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 738 votants de Salindres ont en effet été séduits par la liste du RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a attiré 53,02% des voix devant Raphaël Glucksmann à 8,69% et Valérie Hayer à 7,11%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Salindres lors de la dernière présidentielle La commune de Salindres s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La numéro 1 de l'ancien FN prenait une avance notable avec 41,31% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 19,66% et 15,45% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,77% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 66,07%, devant Emmanuel Macron à 33,93%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Salindres Regarder le dernier scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous politique du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Salindres. On retrouvait en effet Pierre Meurin devant ses concurrents au premier tour, avec 40,13% dans la ville, partie intégrante de la 4ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 61,31%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,69%.

11:02 - Salindres : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Salindres, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 3 648 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 206 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 029 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 17,01% des résidents sont des enfants, et 10,87% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2015,14 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,53%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Salindres s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Salindres : la participation en question À Salindres (30340), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera immanquablement l'étendue de la participation. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des ménages est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des habitants de Salindres. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,12% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 27,08% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,27% au premier tour. Au second tour, 56,57% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Salindres ? Quel député détrônera Pierre Meurin dans la 4ème circonscription du Gard ?