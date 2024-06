Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,38% à Salomé. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 5,24% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,63% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Salomé, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,86% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,77% pour Yannick Jadot, 3,66% pour Fabien Roussel et 1,26% pour Anne Hidalgo).

11:02 - Comprendre l'électorat de Salomé : un regard sur la démographie locale

La démographie et la situation socio-économique de Salomé déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,03% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,38%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 094 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,8%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,8%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Salomé mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,65% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.