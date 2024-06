En direct

19:38 - Les électeurs de la coalition de gauche observés La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, devrait en séduire une partie. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 13,85% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 12,96% à Sancerre. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 20% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,64%) ou encore de Léon Deffontaine (2,63%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 9 points à Sancerre Que peut-on conclure de cette masse de données ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 21% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 24,09% pour le RN à Sancerre au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections européennes 2024 à Sancerre. Ladite liste a cumulé 24,09% des suffrages, face à Valérie Hayer à 22,27% et François-Xavier Bellamy à 16,8%.

14:32 - Sancerre avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Sancerre avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 16,95%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 38,98% des suffrages. Sancerre n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,02% et 8,47% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 32,64% contre 67,36%.

12:32 - Quel résultat à Sancerre pour la majorité au premier tour ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections législatives. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Sancerre, récoltant 13,03% des votes sur place, contre 43,38% pour François Cormier Bouligeon (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (72,81% contre 27,19% pour le RN). François Cormier Bouligeon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Sancerre et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux À Sancerre, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec une densité de population de 87 habitants par km² et 38,98% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 11,24% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de directives sur le travail. Le taux de familles détenant au moins une voiture (51,01%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 503 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,05%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (13,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,44%, comme à Sancerre, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives précédentes à Sancerre Le taux de participation constituera incontestablement un critère déterminant de ce scrutin législatif 2024 à Sancerre. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,44% au premier tour et seulement 50,97% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,41% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 72,5% au premier tour, soit 667 personnes.