19:51 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Santes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,03% des bulletins dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 12,26% à Santes pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (4,69%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (6,02%) ou encore de Léon Deffontaine (2,38%) le 9 juin. Soit un total de 24% sur place.

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Santes en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 28% ou plus à Santes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Santes dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a terminé en tête des européennes à Santes. L'extrême droite a enregistré 32,02% des suffrages, face à Valérie Hayer à 19,72% et Raphaël Glucksmann à 12,26%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Santes lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Santes lors du premier tour de la présidentielle avec 35,92%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,73%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,48% et 6,86% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 40,36% contre 59,64%.

12:32 - Quel verdict à Santes pour le bloc présidentiel aux législatives ? Les législatives 2022 à Santes ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 20,11% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Nord, alors que les candidats La République en Marche réuniront 30,20% des voix. Cela ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 20,11%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Santes Quel portrait faire de Santes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 25,95% de cadres supérieurs pour 5 660 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 316 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 939 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,39% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,67% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,89% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,79%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 38 556 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, à Santes, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Santes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 4 774 électeurs de Santes (Nord) avaient pris part au vote (soit 56,72%). La participation était de 57,78% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,48% au premier tour et seulement 50,36% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,1% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 79,23% au deuxième tour, soit 3 754 personnes.