Un bloc de gauche entre 24% et 25% à Saturargues pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, pourrait en rassembler une partie. A l'issue du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 25,75% des voix dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 12,94% à Saturargues pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

13 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saturargues Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 13 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Quels étaient les résultats des européennes à Saturargues début juin ? De nombreuses choses ont évolué depuis ces élections. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à Saturargues. Le mouvement a attiré 43,2% des voix, soit 197 voix, face à Raphaël Glucksmann à 12,94% et Valérie Hayer à 9,21%.

Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Saturargues ? C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Saturargues s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste finissait avec 30,61% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 22,88% et 20% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 9,24% des voix pour sa part. Pour le second tour, c'est encore Marine Le Pen qui gagnait à Saturargues avec 54,91%, devant Emmanuel Macron à 45,09%.

Quel score à Saturargues pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. En 2022 pour les législatives, le RN se hissait en première position à Saturargues. C'est en effet Johana Maurel qui arrivait en tête au premier tour avec 30,25% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de l'Hérault. Julia Mignacca (LFI-PS-PC-EELV) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,06%.

Saturargues : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Saturargues, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 018 habitants répartis dans 453 logements, cette localité présente une densité de 156 hab par km². Ses 79 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,31%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 18,56% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 37,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1509,53 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Saturargues, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Saturargues Le niveau d'abstention sera indiscutablement un critère important des élections législatives 2024 à Saturargues (34400). En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 823 personnes en âge de voter au sein de la commune, 81,9% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,98% au deuxième tour, c'est-à-dire 650 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,51% au premier tour. Au second tour, 46,36% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saturargues ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les habitants de Saturargues vers les urnes.