En direct

19:43 - Le Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Saugnac-et-Muret ? Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la création du Front populaire. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,68% à Saugnac-et-Muret. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (4,97%), de l'EELV Marie Toussaint (3,31%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,66%). Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saugnac-et-Muret, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,77% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Saugnac-et-Muret Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Saugnac-et-Muret entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 44,01% à Saugnac-et-Muret au début du mois Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Saugnac-et-Muret. Le mouvement attirait 44,01% des voix, soit 239 voix, contre Jean Lassalle à 10,87% et Raphaël Glucksmann à 10,68%.

14:32 - Saugnac-et-Muret avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste des communes à Saugnac-et-Muret pendant la dernière élection présidentielle avec un score de 36,6% des électeurs dès le 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 17,77% et 15,81% des voix. La quatrième place revenait à Jean Lassalle, avec 9,34% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Macron avec 61,85% contre 38,15%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saugnac-et-Muret ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en première position à Saugnac-et-Muret lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes, c'est Michel Dufay qui arrivait en tête au premier tour avec 32,55%. C'est en revanche Guy de Barbeyrac (Nupes) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saugnac-et-Muret au second tour, avec 58,28%.

11:02 - Saugnac-et-Muret : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les électeurs de Saugnac-et-Muret sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 14,71% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 8 hab/km² et 46,74% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 388 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,46%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,18%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saugnac-et-Muret mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,66% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Saugnac-et-Muret : quel était le niveau d'abstention aux élections législatives ? Le niveau de participation sera un facteur clé du scrutin législatif à Saugnac-et-Muret. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,92% au premier tour et seulement 42,93% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saugnac-et-Muret cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 82,04% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,49% au second tour, c'est-à-dire 655 personnes.