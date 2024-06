En direct

19:38 - Les votes de la coalition de gauche très suivis La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en rassembler une partie. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 15,72% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 8,02% à Savigny-en-Sancerre pour le tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 14% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 12 points à Savigny-en-Sancerre Que peut-on conclure de cette masse de données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Savigny-en-Sancerre entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera à environ 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Savigny-en-Sancerre début juin ? Le résultat des élections il y a quelques semaines est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme d'autant plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Savigny-en-Sancerre, avec 45,66% des bulletins dans l'urne, soit 205 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,69%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,02%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Savigny-en-Sancerre lors de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe de file de l'ancien FN engrangeait 33,13% au 1er tour contre 25,94% pour Emmanuel Macron et 10,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 7,97% des suffrages pour sa part. Rebelotte au 2e tour contre Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 55,28% contre 44,72%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives avaient offert un puissant résultat pour le RN à Savigny-en-Sancerre. Dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Cher, c'est Julie Apricena qui s'imposait au premier tour avec 32,57%. François Cormier Bouligeon (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 56,50%.

11:02 - Savigny-en-Sancerre : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Savigny-en-Sancerre exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,24%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (74,38%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,21%, souligne que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Le nombre de familles monoparentales (12,23%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,31%, comme à Savigny-en-Sancerre, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Savigny-en-Sancerre : les enseignements L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Savigny-en-Sancerre. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,03% au premier tour et seulement 46,7% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Savigny-en-Sancerre ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 815 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,88% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 80,37% au premier tour, c'est-à-dire 655 personnes. La flambée des prix qui grève les finances des foyers français serait par exemple capable faire augmenter le taux de participation à Savigny-en-Sancerre.