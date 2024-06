Résultat des législatives à Savigny-Lévescault : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes, même si tous les secteurs ne sont pas concernés de la même façon. Raphaël Glucksmann a en effet gagné à Savigny-Lévescault lors des élections du Parlement européen 2024, avec 23,83%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 22,43% des votes.

Chez les électeurs de Savigny-Lévescault, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un maigre 17,31%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,62% et 18,16% des bulletins exprimés. Le deuxième round laissera sur le carreau la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 70,3% contre 29,7% pour Le Pen.

Les élections législatives 2022 à Savigny-Lévescault ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,28% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vienne, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 37,04% des voix. Au deuxième round, c'est encore Françoise Ballet-Blu qui va cumuler le plus de votes, avec 51,02% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Les enjeux locaux de Savigny-Lévescault : tour d'horizon démographique

Quelle influence les électeurs de Savigny-Lévescault exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,78%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (91,67%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 538 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,08%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,47%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Savigny-Lévescault, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.