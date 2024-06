Résultat des législatives à Schlierbach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à Schlierbach le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, est arrivée en tête des élections du Parlement européen à Schlierbach. Le mouvement séduisait 35,12% des votes, devant Valérie Hayer à 19,84% et Raphaël Glucksmann à 8,62%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Schlierbach au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Schlierbach avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 25,21%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 33,17% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 11,26% et 9,55% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,32% contre 56,68%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections législatives 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Schlierbach, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 17,45% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 43,33% pour Bruno Fuchs (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 62,17%. Bruno Fuchs s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Schlierbach : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel impact aura la population de Schlierbach sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,67% et une densité de population de 102 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 494 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,45%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,17%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,64%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Schlierbach, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Abstention à Schlierbach : les leçons des précédentes élections Au cours des précédentes élections, les 1 315 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 1 145 personnes aptes à voter à Schlierbach avaient pris part au scrutin (soit 56,59%), contre un taux de participation de 53,71% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,08% au premier tour et seulement 45,8% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Schlierbach ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,21% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 77,39% au premier tour, ce qui représentait 825 personnes.