Résultat des législatives à Sélestat : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Un résultat aux législatives entre 22% et 29% à Sélestat pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,52% des votes dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 12,39% à Sélestat. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total de 29% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Sélestat Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de chiffres. Mais des éléments apparaissent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Sélestat entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,35% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Sélestat le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Le score de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sélestat, avec 30,35%, soit 2057 voix. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 16,85% et Raphaël Glucksmann à 12,39%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Sélestat au premier tour de la présidentielle 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sélestat lors du premier tour de la présidentielle avec 28,92%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,6%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 21,34% et 6,35% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,39% contre 59,61%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Sélestat il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 14,8% au premier tour, contre 37,29% pour Charles Sitzenstuhl (LREM), Sélestat étant partie intégrante de la 5ème circonscription du Bas-Rhin. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 32,91% contre 67,09% pour les vainqueurs. Charles Sitzenstuhl remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Sélestat : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Sélestat, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,96% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,56%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 6 242 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,96% et d'une population étrangère de 8,73% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Sélestat mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,66% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Sélestat L'analyse des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Début juin, durant les élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,56% des votants de Sélestat (Bas-Rhin). Le taux de participation était de 48,05% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,14% au premier tour et seulement 38,62% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 14 103 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,33% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 69,58% au second tour, soit 9 817 personnes.