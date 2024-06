Résultat des législatives à Sendets : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Sendets : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Sendets, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,75%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 496 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,86%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,39%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,1%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sendets, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.