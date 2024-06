En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 20,6% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment terminé à 12,18% à Sennecey-lès-Dijon pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 6,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 24% cette fois.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Sennecey-lès-Dijon Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse à près de 34% à Sennecey-lès-Dijon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Sennecey-lès-Dijon au début du mois ? Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi sensé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 390 électeurs de Sennecey-lès-Dijon ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 38,61% des voix contre Valérie Hayer à 14,26% et Raphaël Glucksmann à 12,18%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Sennecey-lès-Dijon ? L'élection du chef de l'Etat est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La patronne de la formation avait accumulé 25,29% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,91%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,29% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,16%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 41,82% contre 58,18%).

12:32 - Un RN déjà favori ce soir La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement pour cette élection des députés au niveau local. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN réalisait un joli résultat à Sennecey-lès-Dijon. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, c'est Dominique-Alexandre Bourgois qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 26,39%. Fadila Khattabi (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,94%.

11:02 - Sennecey-lès-Dijon : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Sennecey-lès-Dijon peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec 48,96% de population active et une densité de population de 614 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 6,26% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2345,47 euros par mois montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 852 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,35%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,4% à Sennecey-lès-Dijon, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Sennecey-lès-Dijon pour les élections législatives À Sennecey-lès-Dijon (21800), la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,05% au premier tour. Au second tour, 56,69% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Sennecey-lès-Dijon cette année ? En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,42% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,32% au deuxième tour.