19:50 - Sur qui vont se rabattre les 22,42% de la Nupes à Serres-Castet ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Serres-Castet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,42% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 15,7% à Serres-Castet. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 3,54% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,28% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,72% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 23% cette fois.

18:42 - 13 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Serres-Castet Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à environ 30% à Serres-Castet ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Serres-Castet aux européennes Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 669 électeurs de Serres-Castet ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 32,92% des voix devant Valérie Hayer à 18,9% et Raphaël Glucksmann à 15,7%.

14:32 - À Serres-Castet, le résultat de la présidentielle encore bien ancré C'est probablement l'élection présidentielle qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Serres-Castet avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,34%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 31,89% des votes. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 14,73% et 9,19% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,3% contre 60,7%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le RN ratait complètement la première marche à Serres-Castet il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,24% au premier tour, contre 35,24% pour Jean-Paul Mattei (LREM), Serres-Castet faisant partie de la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jean-Paul Mattei (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Serres-Castet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Serres-Castet regorge de diversité et d'activités. Avec ses 4 376 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 599 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 375 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (9,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 121 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,28%, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2571,51 €/mois, la ville désire plus de prospérité. Finalement, Serres-Castet incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de voter à Serres-Castet pour les législatives À Serres-Castet (64121), le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur décisif de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,5% au premier tour et seulement 50,24% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,7% au niveau de la commune. L'abstention était de 20,07% au second tour. Les jeunes expriment fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?