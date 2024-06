Que retenir des résultats des derniers scrutins ? Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes au niveau national, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer à près de 20% à Sèvres-Anxaumont. Une projection qui semble logique compte tenu des suffrages également conquis par la formation politique dans la localité en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut toujours croître.

Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Dans le détail, 229 habitants de Sèvres-Anxaumont passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a séduit 22,79% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 20,2% et Valérie Hayer à 19,2%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Sèvres-Anxaumont lors de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Chez les électeurs de Sèvres-Anxaumont, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 18,25%, la candidate était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,88% et 21,88% des votes. Le second tour de scrutin laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 70,12% contre 29,88% pour Le Pen.