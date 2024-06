En direct

19:37 - Un électorat de gauche évalué entre 20% et 28% à Sireuil pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 12,9% à Sireuil. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,25% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,23% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 20,59% des bulletins dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Sireuil Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 40% voire plus à Sireuil ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,72% pour la liste Rassemblement national à Sireuil le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler aussi logique au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 39,72% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Sireuil, contre Valérie Hayer à 12,9% et Raphaël Glucksmann à 12,9%. Le mouvement nationaliste a glané ainsi pas moins de 197 votants de Sireuil.

14:32 - 27,44% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Sireuil Chose rare : le RN avait fait au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait engrangé 27,44% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 27,02% et 17,41%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,28% contre 52,72%).

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Sireuil Le résultat du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection législative. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Sireuil. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Charente, c'est Caroline Colombier qui s'imposait au premier tour avec 27,46%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,48%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,52%.

11:02 - Comment la composition démographique de Sireuil façonne les résultats électoraux ? À Sireuil, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,35% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (85,51%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 450 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,87%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sireuil mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,25% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les élections législatives à Sireuil (16440) sont lancées Ce 30 juin, lors des législatives à Sireuil (16440), qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait ramener les habitants de Sireuil vers les urnes. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 894 personnes en âge de voter dans la ville, 79,31% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 82,66% au premier tour, c'est-à-dire 739 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,67% au premier tour. Au deuxième tour, 50,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Caroline Colombier dans la 3ème circonscription de la Charente ?