Résultat des législatives à Sorcy-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini première avec 42,73% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Sorcy-Saint-Martin. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,11%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,71% des suffrages pour sa part. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la numéro 1 du RN qui gagnait avec 64,16%, devant Emmanuel Macron à 35,84%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Sorcy-Saint-Martin et leurs implications électorales

Devant le bureau de vote de Sorcy-Saint-Martin, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 503 logements pour 1 049 habitants, la densité de la ville est de 50 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 35 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 583 foyers fiscaux. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,03% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 38,64% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 645,77 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Sorcy-Saint-Martin manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.