En direct

19:43 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 27% et 28% à Sore lors de ce premier tour L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait terminé à 14,46% à Sore pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (8,71%), Marie Toussaint (3,37%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (3,37%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 28% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Sore, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 27,79% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le RN à Sore Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Sore entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sore dans la moyenne française concernant le RN début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 28,51% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Sore, contre Raphaël Glucksmann à 14,46% et Valérie Hayer à 13,66%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 144 électeurs de Sore.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sore lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 21,19% contre 25,83% pour Emmanuel Macron et 23,51% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 57,54% contre 42,46% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel résultat pour la majorité au premier tour à Sore ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Sore, récoltant 19,58% des voix sur place, contre 31,37% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche). Au deuxième round, c'est en revanche Guy de Barbeyrac (Nupes) qui glanera le plus de voix, avec 52,90% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sore Devant le bureau de vote de Sore, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 162 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 106 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 331 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (68,46%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 33,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 37,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 269,05 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. En somme, Sore incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Sore Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 855 inscrits sur les listes électorales à Sore, 61,05% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 59,55% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 57,6% au premier tour. Au second tour, 58,11% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Sore cette année ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 862 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,19% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 81,55% au premier tour, soit 703 personnes.