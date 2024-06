Résultat des législatives à Soumoulou : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Soumoulou il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 21,08% au premier tour, contre 31,37% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble !), Soumoulou faisant partie de la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second round, c'est encore Jean-Paul Mattei qui va remporter le plus de suffrages, avec 50,09% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections à Soumoulou : l'impact des caractéristiques démographiques

À Soumoulou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,89%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (73,82%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (13,7%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 607 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,43%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,09%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Soumoulou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,4% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.