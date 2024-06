Résultat des législatives à Stutzheim-Offenheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Stutzheim-Offenheim : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Stutzheim-Offenheim peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,05%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux élevé de cadres, atteignant 31,74%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,33%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,98%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,5%), témoigne d'une population instruite à Stutzheim-Offenheim, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.