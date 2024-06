En direct

19:47 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 10% et 12% à Sundhouse lors de ce premier tour Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors des européennes, la liste Glucksmann a atteint 6,74% à Sundhouse. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 12% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Sundhouse, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 10,49% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Sundhouse Que conclure de cet ensemble de scores ? Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Sundhouse il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 288 habitants de Sundhouse passés par les isoloirs ont en effet préféré le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit 42,23% des votes contre Valérie Hayer à 15,4% et Marion Maréchal à 9,38%.

14:32 - Sundhouse avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Sundhouse avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure de l'ancien Front national prenait la tête avec 38,36% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,71% et 9,41% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,59% des voix pour sa part. Rebelotte au 2e tour face à Emmanuel Macron avec une cheffe du RN à 55,83% contre 44,17%.

12:32 - Quel verdict à Sundhouse pour Ensemble ce dimanche ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections législatives 2024, à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Sundhouse, le RN finissait à la deuxième place, 26,4% des votants ayant choisi son binôme, contre 37,64% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (59,14%). Charles Sitzenstuhl conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Sundhouse : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Sundhouse sur le résultat des législatives ? Avec 52,13% de population active et une densité de population de 113 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,16% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 550 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,87%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,95%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Sundhouse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,14% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux élections législatives à Sundhouse (67920) ? L'étude des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes européennes, 48,71% des inscrits sur les listes électorales de Sundhouse (Bas-Rhin) avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 50,37% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 39,26% au premier tour. Au second tour, 37,95% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Sundhouse pour les législatives 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.