En direct

19:50 - Un potentiel de 25% à 28% pour la gauche à Surzur L'autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Surzur, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,31% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,32% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann a plus récemment glané 15,5% à Surzur pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 28% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (5,07%), de l'écologiste Marie Toussaint (7,42%) et enfin de Léon Deffontaine (1,84%).

18:42 - Le RN a vivement gagné du terrain à Surzur en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 20% ou plus à Surzur ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Surzur le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Dans le détail, 732 électeurs de Surzur ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané ainsi 30,67% des suffrages face à Valérie Hayer à 17,47% et Raphaël Glucksmann à 15,5%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Surzur au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Surzur avec 22,83% contre 33,14% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,66% et 6,32% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 37,09% contre 62,91%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel au premier tour à Surzur ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Surzur en 2022, lors des élections du Parlement, avec 15,31% au premier tour, contre 30,77% pour Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Surzur étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Morbihan. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Anne Le Hénanff (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Comprendre l'électorat de Surzur : un regard sur la démographie locale La composition démographique et socio-économique de Surzur façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 73 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,02%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (82,26%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 117 votants. Le nombre de familles monoparentales (6,78%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,09%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Surzur mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,75% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Surzur : retour sur l'abstention aux dernières législatives L'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Surzur. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,85% au premier tour et seulement 49,47% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,19% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 17,51% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à modifier la stratégie de vote des électeurs de Surzur.