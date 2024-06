En direct

19:49 - À Sussargues, quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une part. La liste de Raphaël Glucksmann avait obtenu 18,67% à Sussargues pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 29% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (4,97%), de Marie Toussaint (6,25%) et enfin de Léon Deffontaine (1,99%). A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,46% des votes dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Sussargues Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du Rassemblement national dans la moyenne à Sussargues il y a trois semaines Le verdict des élections bien plus récemment encore est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sussargues, avec 31,58%, soit 445 voix. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Raphaël Glucksmann à 18,67% et Valérie Hayer à 15,26%.

14:32 - 27,45% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Sussargues L'élection suprême est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sussargues avec 23,74% contre 27,45% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,23% et 7,84% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 40,27% contre 59,73%.

12:32 - Quel résultat à Sussargues pour la majorité ce soir ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Sussargues, comptant 20,28%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 29,60% des voix. Sussargues se tournera d'ailleurs encore vers Laurence Cristol au second tour, finalement à la première place localement avec 59,37%.

11:02 - Analyse socio-économique de Sussargues : perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Sussargues contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,33% et une densité de population de 415 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,48%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 296 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,76%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,03%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sussargues, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Sussargues L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Sussargues (34160). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 54,32% au premier tour et seulement 50,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sussargues ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 378 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,91% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,11% au second tour, ce qui représentait 1 882 personnes. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des foyers français serait par exemple en mesure de modifier les choix que feront les habitants de Sussargues.