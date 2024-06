Résultat des législatives à Tacoignières : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Jordan Bardella à son niveau national à Tacoignières début juin Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a bouleversé le pays il y a une poignée de semaines. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée en tête des élections du Parlement européen 2024 à Tacoignières. Le bulletin glanait 28,27% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 14,62% et Valérie Hayer à 13,84%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Tacoignières lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Tacoignières avec 21,13% contre 29,5% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,57% et 5,96% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 39,03% contre 60,97%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Tacoignières Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Tacoignières il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 20,53% au premier tour, contre 24,94% pour Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Tacoignières étant partie intégrante de la 9ème circonscription des Yvelines. Sur la commune de Tacoignières, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

11:02 - Tacoignières et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Tacoignières, les élections sont en cours. Avec ses 25,68% de cadres supérieurs pour 1 143 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 67 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (88,25%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,23% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 517,70 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Tacoignières manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Les législatives sont lancées à Tacoignières : scrutin en cours À Tacoignières (78910), le taux de participation sera sans aucun doute l'un des critères principaux du scrutin législatif. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 18,46% dans la commune. L'abstention était de 15,18% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,21% au premier tour et seulement 51,77% au deuxième tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des ménages est de nature à inciter les citoyens de Tacoignières à s'intéresser plus fortement à l'élection.