En direct

19:48 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Taupont Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,28% à Taupont. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 23% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,72%), de Marie Toussaint (4,14%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,5%). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 10,65% des voix dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (15,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,33% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 1,42% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Taupont Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais des pistes se distinguent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Taupont le 9 juin ? Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Taupont, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 35,13% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,52% et Raphaël Glucksmann à 13,28%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Taupont au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Taupont avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,52%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,86% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 15,05% et 5,94% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,93% contre 57,07%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Taupont ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Taupont en 2022, lors des élections des députés, avec 13,17% au premier tour, contre 54,60% pour Paul Molac (Régionaliste), Taupont votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Paul Molac (Régionaliste) au sommet localement.

11:02 - Taupont : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Taupont, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,13%. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (75,02%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 042 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,48%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Taupont mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives sont lancées à Taupont : scrutin en cours Ce 30 juin, lors des élections législatives à Taupont, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,28% au premier tour. Au deuxième tour, 51,41% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Taupont ? Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 885 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,64% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,91% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 544 personnes. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des ménages, cumulée avec les préoccupations liées à la guerre en Ukraine, seraient notamment capables d'impacter la stratégie de vote des habitants de Taupont.