Résultat des législatives à Técou : l'élection 2024 en direct

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement dont les résultats sont aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le 9 juin en effet, à Técou, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, glanant 38,48% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 12,83% et Valérie Hayer à 11,09%.

Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 28,05% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 22,71% et 17,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 52,42% contre 47,58%).

11:02 - Técou : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Técou révèlent des tendances nettes qui pourraient affecter le résultat des législatives. Le taux de chômage à 8,02% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec 49,34% de population active et une densité de population de 50 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,26%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 418 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,9%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,11%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Técou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,78% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.